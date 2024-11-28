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Общество

Более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы запланировано провести в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание организационного комитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 9 Мая. Участники встречи подробно рассказали о мероприятиях в сферах культуры, молодёжной политики, образования, спорта, юстиции и социальной защиты. В общей сложности в следующем году ко Дню Победы запланировано провести более 800 мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Более 800 мероприятий запланировано провести в Псковской области в честь 80-летия Великой Победы. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На областном уровне уже идёт подготовка мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы», отметил Михаил Ведерников. В следующем году мультимедийное шоу покажут на стенах Псковского кремля, а также в Великих Луках и Опочке.

Уже традиционными стали «Курган Дружбы» в Себежском районе и масштабная реконструкция «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе.

Юбилей Великой Победы также отметят проведением книжного форума «Русский Запад», военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» и кинофестиваля «Западные ворота».

Например, в сфере культуры в рамках празднования знаменательной даты на территории Псковской области запланировано более 800 различных мероприятий: акции памяти, фестивали-реконструкции, музыкальные фестивали, театральные премьеры и выставочные проекты.

В сфере молодёжной политики в регионе пройдут масштабные всероссийские и региональные акции, патриотические форумы и поисковые экспедиции. В образовательных организациях Псковской области будет проведён комплекс просветительских мероприятий, а туристический комплекс разработает новые региональные патриотические маршруты.

Государственный архив Псковской области работает над созданием сборника архивных документов и фотоматериалов, который расскажет о Псковщине в годы Великой Отечественной войны.

Большое внимание в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы будет уделено реставрации, ремонту и благоустройству воинских захоронений. Михаил Ведерников отметил, что с 2019 года в регионе проводится планомерная работа по приведению в порядок памятных мест. К мероприятиям активно подключаются территориальные органы самоуправления. В этом году 13 заявок на восстановление памятников стали победителями регионального конкурса. Власти Псковской области работают над привлечением средств федерального бюджета на благоустройство воинских захоронений и памятников.

В завершение встречи губернатор ещё раз подчеркнул необходимость уделить особое внимание подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы и провести все запланированные мероприятия на высоком уровне.

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