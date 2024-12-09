В Пыталовском округе инвалиду помогли вернуть деньги, похищенные мошенниками

19:15, 09 декабря 2024, ПАИ

Телефонные мошенники похитили более 25 тысяч рублей у инвалида III группы, проживающего в Пыталовском округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Первоначально деньги поступили на банковскую карту жителя Чечни. При открытии расчётного счёта мужчина в соответствии с правилами обслуживания в кредитных организациях предупреждался о недопустимости передачи иным лицам доступа к средствам платежа и, имея возможность распорядиться поступившими деньгами, не принял мер к их возврату собственнику.

В целях защиты прав инвалида прокурор района мировому судье судебного участка № 25 по Урус-Мартановскому муниципальному району Чечни направил исковое заявление о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения на сумму 25 860 рублей. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объёме. Исполнение судебного акта находится под контролем прокуратуры района.