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Общество

Зарплатные запросы псковичей выросли на 25%

Зарплатные запросы опрошенных трудящихся псковичей увеличились на 25 % – люди стали оценивать свою стоимость как работников на десять тысяч рублей больше. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

Больше всего зарплатные аппетиты выросли у топ-менеджеров – они оценивают свою работу на 21,8 тысячи рублей больше, у работников добывающего сектора, которые хотят прибавки на 19,6 тысячи рублей, и у кадров сельскохозяйственного сектора – они рассчитали, что для полноценной зарплаты им не хватает 17,4 тысячи рублей.

Согласно данным исследования, людям не хватает текущей заработной платы. Так, 43 % опрошенных жителей города рассказали, что их дохода с трудом хватает на необходимый для жизни минимум, ещё 34 % не могут покрыть основные нужды – данный показатель вырос на семь процентных пунктов с 2021 года. Обеспечить свои основные потребности могут лишь 23 % респондентов – этот показатель снизился на пять процентных пунктов по сравнению с тремя годами ранее.

Чтобы сэкономить до получения следующей зарплаты, 75 % жителей региона отказываются от путешествий и покупки одежды, 69 % – от занимательного досуга и 38 % – от платной медицины и лекарств.

Из-за нехватки денег люди стали чаще прибегать к использованию кредитных карт. Так, 36 % участников исследования используют подобный способ. Интересно, что псковичи стали реже брать в долг у родственников – в 2021 году этот показатель был на уровне 41 %, а в 2024 году – 32 %.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч жителей региона вышли на рынок труда в поисках работы перед Новым годом. Они разместили более 2,2 тысячи новых резюме – это 18 % объявлений от всего объёма рынка.

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