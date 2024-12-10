Почти 30 классов в Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ
Образовательный процесс частично приостановлен в 29 классах в 21 общеобразовательном учреждении Псковской области из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Кроме того, обучение не идёт в пяти группах пяти дошкольных образовательных учреждений.
Полностью закрыто одно образовательное учреждение – Круппская основная общеобразовательная школа.
Напомним, что 4 274 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 2 по 8 декабря.
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