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Происшествия

65 человек погибло при пожарах в Псковской области за 11 месяцев

2 052 пожара зарегистрировано в Псковской области с января по ноябрь. В них погибло 65 человек, травмы получили 28 человек. Среди погибших 29 – лица без определённого рода деятельности, 19 – люди пенсионного возраста, 13 – рабочие, один – инвалид, трое – дети, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар на улице Октябрьской в Дедовичах. Фото: ПАИ

За 11 месяцев пожары уничтожили 313 строений, 52 единицы автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 17 млн 295 тысяч рублей. При пожарах спасли 385 человек, материальные ценности на сумму 14 млн 550 тысяч рублей, 150 строений и 37 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 469 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (298), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (153), на транспорте (57), поджоги (44), нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ (10), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (7), грозовой разряд (7) и иные (7).

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