Стартовала регистрация на форум СОНКО Псковской области «Содействие»

12:31, 10 декабря 2024, ПАИ

Открыта регистрация на ХII форум социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Мероприятие пройдёт 17 декабря в Доме молодёжи. Форум станет площадкой для доверительного диалога между представителями третьего сектора, общественниками, органами исполнительной власти и бизнеса, отметили в комитете.

Сквозной темой форума в этом году станет тезис: «От памяти – к действию: храним историю и строим будущее вместе».

В программе форума запланированы презентация лучших практик Псковской области, модерационные площадки и пленарное заседание.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 13 декабря.