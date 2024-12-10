Стартовала регистрация на форум СОНКО Псковской области «Содействие»
Открыта регистрация на ХII форум социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.
Мероприятие пройдёт 17 декабря в Доме молодёжи. Форум станет площадкой для доверительного диалога между представителями третьего сектора, общественниками, органами исполнительной власти и бизнеса, отметили в комитете.
Сквозной темой форума в этом году станет тезис: «От памяти – к действию: храним историю и строим будущее вместе».
В программе форума запланированы презентация лучших практик Псковской области, модерационные площадки и пленарное заседание.
Зарегистрироваться можно по ссылке до 13 декабря.
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