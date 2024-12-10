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Общество

Стартовала регистрация на форум СОНКО Псковской области «Содействие»

Открыта регистрация на ХII форум социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Фото предоставлено комитетом по молодёжной политике Псковской области

Мероприятие пройдёт 17 декабря в Доме молодёжи. Форум станет площадкой для доверительного диалога между представителями третьего сектора, общественниками, органами исполнительной власти и бизнеса, отметили в комитете.

Сквозной темой форума в этом году станет тезис: «От памяти – к действию: храним историю и строим будущее вместе».

В программе форума запланированы презентация лучших практик Псковской области, модерационные площадки и пленарное заседание.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 13 декабря.

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