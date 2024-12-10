Как купить дешёвые авиабилеты, рассказали псковичам

13:04, 10 декабря 2024, ПАИ

Как купить авиабилеты, не потратив на них заоблачные суммы, и как угадать со скидками на них, рассказали туристические эксперты Псковской области в беседе с корреспондентом ПАИ.

Эксперты советуют заранее приобретать места в транспорте. «Как только авиакомпании ставят рейсы, то в целом уже понятно, какие цены будут. Чем раньше ты купишь билет, тем меньше он будет стоить», – поделилась советом основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. Она также объяснила, что опция горящих билетов понемногу уходит, поэтому купить билет по приятной цене прямо перед отлётом уже не получится – он, наоборот, станет ещё дороже.

«Конечно, самые дешёвые авиабилеты будут в самом начале их продаж», – согласилась директор туристической фирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. Она рассказала, что планировать отпуск в идеале нужно за три – пять месяцев – так не только авиабилеты, но и условия отдыха в целом будут самыми выгодными.

Чтобы цена авиабилета стала ещё меньше, стоит обратить внимание на программы бонусов и лояльности от авиакомпаний. Например, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова поведала, что некоторые компании уже открыли весенне-летнюю продажу билетов, поэтому уже сейчас их можно приобрести не только по приемлемым ценам, но и вернуть без потери денежных средств в случае каких-то обстоятельств. Что касается иностранных авиаперевозчиков, эксперт посоветовала следить за их акционными предложениями, так как покупка авиабилетов за рубеж – это лотерея.

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