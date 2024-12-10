Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как купить дешёвые авиабилеты, рассказали псковичам

Как купить авиабилеты, не потратив на них заоблачные суммы, и как угадать со скидками на них, рассказали туристические эксперты Псковской области в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Эксперты советуют заранее приобретать места в транспорте. «Как только авиакомпании ставят рейсы, то в целом уже понятно, какие цены будут. Чем раньше ты купишь билет, тем меньше он будет стоить», – поделилась советом основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. Она также объяснила, что опция горящих билетов понемногу уходит, поэтому купить билет по приятной цене прямо перед отлётом уже не получится – он, наоборот, станет ещё дороже.

«Конечно, самые дешёвые авиабилеты будут в самом начале их продаж», – согласилась директор туристической фирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. Она рассказала, что планировать отпуск в идеале нужно за три – пять месяцев – так не только авиабилеты, но и условия отдыха в целом будут самыми выгодными.

Чтобы цена авиабилета стала ещё меньше, стоит обратить внимание на программы бонусов и лояльности от авиакомпаний. Например, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова поведала, что некоторые компании уже открыли весенне-летнюю продажу билетов, поэтому уже сейчас их можно приобрести не только по приемлемым ценам, но и вернуть без потери денежных средств в случае каких-то обстоятельств. Что касается иностранных авиаперевозчиков, эксперт посоветовала следить за их акционными предложениями, так как покупка авиабилетов за рубеж – это лотерея.

Подробнее о том, как, находясь в отпуске, снять жильё с выгодой и недорого поесть в кафе, читайте в специальном материале ПАИ здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Часть улицы Гдовской закроют в Пскове на две недели
10 декабря 2024

«Погибших находим иногда только весной»: выход и выезд на лёд в Псковской области запрещён
10 декабря 2024

Станислав Стармолотов – о ремонте дорог в Псковской области в этом году: Отработали планово
10 декабря 2024

Жители Бежаницкого района шьют необходимые для участников СВО вещи
10 декабря 2024

Защищающее от опасных патогенов оборудование появилось в Псковской облветлаборатории
10 декабря 2024

Туристов из каких стран и городов примет у себя Псковская область в новогодние каникулы, рассказали эксперты
10 декабря 2024

Почти 50 заявок подали жители Пскова для участия в городской игре «Тайный Дед Мороз»
10 декабря 2024

Как купить дешёвые авиабилеты, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...