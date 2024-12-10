Лучшее время года – новогодний отпуск: как отправиться на отдых и не остаться без копейки в кармане

11:12, 10 декабря 2024, ПАИ

Совсем скоро в России стартуют одиннадцатидневные новогодние каникулы. Россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января включительно. Многие начинают планировать зимний отпуск ещё летом, но есть и те, кто пытается успеть в последний вагон.

О том, как сэкономить на путешествии без потери качества досуга, почему стоимость турпоездок в новогодние праздники вырастает в несколько раз, есть ли у псковичей возможность отдохнуть в родном городе и каких гостей мы ждём в наш регион, рассказали туристические эксперты Псковской области в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кто первый встал, того и тапки

Покупка билетов – первоочередная задача каждого туриста. Эксперты советуют заранее приобретать места в транспорте. «Касаемо авиакомпаний, как только они ставят рейсы, то в целом уже понятно, какие цены будут. Чем раньше ты купишь билет, тем меньше он будет стоить», – сказала основательница туристической компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. Она рассказала, что купила билет на авиарейс из Пскова за 17 тысяч рублей, как только он появился в продаже, а уже накануне, когда билет должен был бы гореть, он стоил 38 тысяч рублей. «Раньше были горящие авиабилеты, однако сейчас такая опция понемногу уходит. К сожалению, туристы ещё не привыкли к этому, поэтому часто откладывают покупку билета на последний момент», – уточнила основательница компании.

Важный момент в путешествии – планирование заранее, ведь самые интересные и популярные объекты, где цена соответствует качеству, всегда разбирают первыми. «Чем раньше вы планируете отпуск, а в идеале за три – пять месяцев, тем выгоднее вы получите условия. Если это авиабилеты, то самые дешёвые будут в самом начале», – поведала директор туристической фирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина.

«Практически все авиакомпании, даже те, которые являются лоукостерами, имеют различные программы бонусов и лояльности», – поделилась советом президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Спикер согласна со своими коллегами в том, что билеты нужно покупать заранее. Она рассказала, что некоторые авиакомпании открыли весенне-летнюю продажу билетов, поэтому уже сейчас можно приобрести билеты по достаточно приятным ценам. «Более того, это могут быть возвратные билеты, поэтому, если у вас что-то поменяется, вы сможете сдать билеты, не потеряв своих денежных средств», – уточнила президент ассоциации «Астур».

Мнение о том, что в конкретные дни цена на зарубежные авиабилеты намного ниже, Александра Лебедева назвала байкой, так как за многие годы работы она не нашла этому подтверждения. С ней согласилась и Гелена Самохвалова, сказав, что покупка дешёвых билетов за рубеж – это лотерея: «Иностранные авиакомпании периодически дают какие-то акции на определённые направления. Поэтому следует просто следить за ними. Но нет такого, чтобы по графику давали скидки».

Что касается ж/д перевозок, туристические эксперты Пскова отмечают, что в отличие от авиабилетов на ж/д билеты не бывает каких-либо скидок. «На ж/д перевозки у нас, к сожалению, нет никаких акционных программ, так как РЖД – это монополист», – сказала Гелена Самохвалова. И всё-таки даже при подобном раскладе существует способ экономии. Собеседница напомнила, что ж/д компания предлагает несколько экскурсионных туров, в которых поезд становится и средством передвижения, и отелем.

«Да, цена на поезд не низкая. Билеты на него я бы тоже рекомендовала бронировать сильно заранее», – добавила Александра Лебедева.

В гостях хорошо!

Комфортное проживание – залог успеха любого путешествия. И чтобы в гостях было действительно хорошо, следует подойти к выбору жилья заблаговременно. «Если вы запланировали новогодний отдых сейчас, то вы уже вряд ли найдёте места в отелях, а особенно в крупных разбрендированных туристических локациях», – оценила обстановку президент «Астур». Новогодние туры начинают покупать ещё в сентябре, поэтому на данный момент в отелях уже полная загрузка. Однако есть вариант перенести отпуск на более позднее время, так как раннее бронирование позволит не только выбрать любое понравившееся место для проживания, но и сэкономить. «Бронировать лучше всего на сайте отеля, так как цены с него будут ниже, чем у агрегатора», – подчеркнула спикер.

При выборе жилья Александра Лебедева советует использовать сервисы, которые дают кешбэк. «Это хороший вариант сэкономить, потому что какие-то деньги с бронирования придут обратно. Российские сервисы в плане кешбэка сильно продвинулись, в отличие от сторонних иностранных компаний, которые функционировали у нас раньше», – добавила основательница туристической компании.

«Отличный способ сэкономить – взять турпакет. В него обычно включены чартерная перевозка и места в отеле», – рассказала Татьяна Калинина. Она объяснила, что, если псковичи хотят отдохнуть, но всё ещё не запланировали отпуск, нужно делать это прямо сейчас, так как до Нового года могут появиться горящие путёвки. «Не многие могут позволить себе уйти в отпуск в декабре в силу каких-то рабочих обстоятельств, поэтому появляются горящие путёвки. Декабрь – самое прекрасное и самое дешёвое время в году, когда можно отдохнуть до Нового года», – уточнила директор турфирмы.

«Конечно, можно составить туристический маршрут самим и пройти его без экскурсовода. Но поднять весь пласт знаний практически невозможно, потому что на поиск полноценной информации уйдёт огромное количество времени», – сказала Татьяна Калинина и посоветовала взять групповую экскурсию.

С ней согласилась Александра Лебедева, которая рассказала, что групповая экскурсия позволит увидеть все достопримечательности за меньшие деньги, чем на индивидуальной экскурсии.

Как не переплачивать за кафе и рестораны?

Находясь на отдыхе, не хочется возвращаться к бытовым делам, однако некоторым в целях экономии приходится это делать. Чтобы не превратить и без того короткие часы отпуска в игру в повара, Гелена Самохвалова советует выбирать кафе и рестораны чуть дальше от основных туристических мест: «Таким образом можно найти какие-то аутентичные, атмосферные для той или иной местности кафе, в которых приятными будут и цена, и качество». Также эксперт рекомендует изучить вопрос местности и завести карту туриста, по системе которой человек может получать какие-то скидочные купоны и кешбэк.

Эксперты также отмечают, что в местах массового скопления туристов средний чек в ресторане или ещё где-то будет на порядок выше – и это нормально. «Есть столовая, а есть ресторан, и каждый выбирает на свой вкус и кошелёк», – дополнила Александра Лебедева.

Почему в новогодние праздники цены выше?

Цены поднимаются на любые праздники, и это уже своего рода общепринятая система. Гелена Самохвалова поведала, что никакой корыстной цели в этом нет, и объяснила такую тенденцию с экономической точки зрения: «В выходные праздничные дни согласно трудовому кодексу нужно по-другому оплачивать работу персонала. А во второй половине января, кстати, клиентов практически не будет, а персонал и предприятие надо как-то содержать. Поэтому это просто перераспределение финансовых потоков за счёт праздничных дней».

Новый год – это всегда время повышенного спроса. «Если есть спрос, взлетает и ценник, поэтому это одно из самых дорогих времён в году для путешествий», – уточнила Татьяна Калинина.

«Конечно, туры подорожали. Это связано с ростом цен на бензин, который нужен нам для заправки экскурсионных автобусов, также нужно повышать зарплату экскурсоводам. Поэтому мы индексируем стоимость туристических программ каждый год», – добавила основательница «Атмосферы путешествий». Также она подчеркнула, что людей не смущает повышение тарифа на Новый год, подтверждение тому то, что все свободные номера в отелях Пскова уже проданы.

Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят!

Псков имеет высокий потенциал развития туризма. Так, в 2023 году количество туристических поездок в область увеличилось на 57 %. А число экскурсантов за последние три года выросло на 50 %. В 2023 году их показатель, а именно 2 177 943 человека, показал рекордный уровень за последние десять лет.

«Наш регион очень богатый и может представить практически все виды туризма. И активный, и экологический, и историко-культурный. Экология в нашем регионе на достаточно высоком уровне», – рассказала президент «Астур». Она также уточнила, что Псковская область уже закрыта для бронирования даже для самих псковичей, а туристический сектор в напряжённой работе на все новогодние выходные.

География туристов в Псковской области увеличивается. Александра Лебедева сказала, что основные туристы, которые приезжают к нам из года в год, это москвичи и петербуржцы. С ней согласилась Гелена Самохвалова и добавила, что в регион всё больше и больше едут туристы из Белоруссии: «Работа по продвижению нашего туристического потенциала на выставках и конгрессах в Белоруссии даёт свои результаты». А за счёт активной работы Туристского информационного центра, бизнеса и проведения ряда рекламных туров подтягиваются такие регионы, как Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Урал и некоторые города Сибири.