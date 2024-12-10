«Погибших находим иногда только весной»: выход и выезд на лёд в Псковской области запрещён

14:51, 10 декабря 2024, ПАИ

Выход и выезд на лёд в Псковской области строго запрещён, напомнил в беседе с корреспондентом ПАИ начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

«Выход на лёд в Псковской области запрещён до отмены такого запрета. Отмены пока не было. В местах, где обычно рыбаки выходят на лёд, устанавливаются специальные аншлаги, которые оповещают о действующих ограничениях. Также запрещен выезд на лёд на чём бы то ни было», – предупредил Юрий Покатов.

Специалист напомнил, что лёд на водоёмах замерзает неравномерно: где-то он толще, где-то тоньше из-за камышей и родников. «А если речь о рыбалке на отдалённых озёрах, то никакие спасатели не успеют приехать на помощь, хоть в регионе и сформирована группировка сил по оказанию помощи терпящим бедствие на воде», – отметил Юрий Покатов.

Эксперт коротко прокомментировал ледовую обстановку на псковских водоёмах. По его словам, на крупнейшем в регионе Чудском озере льда пока нет, хотя некоторые заливы уже подмёрзли. На Псковском озере появилась шуга (рыхлый, несформировавшийся лёд), в отдельных заливах обнаруживается тонкий лёд. На реке Великой тоже постепенно начинается появляться ледяная корка.

«Причём на Псковском озере уже зафиксированы случаи выхода рыбаков на лёд. Это очень опасно. Каждый год у нас гибнут по три-четыре человека, некоторых удаётся найти только весной», – констатировал Юрий Покатов, добавив, что среди погибших чаще всего оказываются именно рыбаки и дети.

Некоторые отчаянные рыбаки уже поспешили на первую подлёдную рыбалку. В соцсети появились снимки, сделанные 7 декабря на тонком льду Великой в районе Пскова.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Его прочность можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенков – прочный, а лед, имеющий оттенки серого, матово-белого цветов является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

О происшествии на воде можно сообщить по единому номеру 112.