Льготную ипотеку от работодателя хотят получить 15% псковичей

15:48, 10 декабря 2024, ПАИ

15 % опрошенных псковичей рассказали, что, если бы у них была возможность выбрать себе компенсационный пакет, они хотели бы получить льготную ипотеку. Ещё 50 % выбрали бы бесплатное питание, компенсацию расходов на аренду жилья и доплаты к отпускным выплатам, 40 % – оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования и 30 % – обучение за счёт компании. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

Женщины чаще мужчин предпочитают полис ДМС: 42 % и 36 % соответственно, а также обучение за счёт компании: 32 % женских голосов против 27 % мужских. Мужчины-респонденты в основном выбирают компенсацию питания – таких 23 % в противовес 17 % псковичек, аренды жилья – 24 % против 16 %, а также материальную помощь – 17 % и 13 %.

Псковичи до 35 лет больше ценят компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и помощь корпоративного психолога. Люди с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, выбирают материальную помощь, компенсацию проезда и обучение за счёт компании. Полис ДМС интересует граждан с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей, а горожане, чей доход превышает 100 тысяч рублей, хотят получить служебную ипотеку, компенсацию аренды жилья, возможность получения займа и служебного транспорта, а также оплату спортклуба.

В реальных компенсационных пакетах 55 % работодателей предоставляют обучение работников за счёт компании и подарки к праздникам, ещё 52 % нанимателей – корпоративы, а расходы на связь и интернет компенсируют 35 % опрошенных организаций.

Ранее сообщалось, что досрочное погашение ипотек и кредитов снизилось в России. Так, осенью 2024 года россияне направили в полтора раза меньше средств, чем в 2023 году. Эксперты связывают такую тенденцию с высокими ставками по вкладам на рынке и с исчезновением программ рефинансирования.