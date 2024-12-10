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Общество

Вебинар об обязанностях предоставления информации об объектах налогообложения проведут для псковичей

Вебинар, в рамках которого псковичам расскажут об обязанностях предоставления информации о наличии у человека объектов недвижимого имущества и транспорта, признанными объектами налогообложения, проведёт УФНС России по Псковской области 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикером выступит заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Василевко.

На онлайн-сессии у участников будет возможность задать волнующие вопросы по заявленной теме и получить профессиональные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение 26 мероприятий, 19 из которых уже прошли. Целью онлайн-встреч является повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.

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