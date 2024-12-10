Самолеты смогут садиться в аэропорту Пскова и при плохой погоде – Станислав Стармолотов
Идет «плотная работа» по передаче специального навигационного оборудования аэропорту Пскова, запуск которого позволит сажать самолеты при неблагоприятных погодных условиях. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» во вторник, 10 декабря, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
То есть задержек и переносов вылетов станет меньше. Напомним, что причиной задержки или переносов рейсов на Псков часто становится непогода, в частности низкая видимость.
«Уверены, что рост пассажиропотока будет продолжаться, прошлый год уже «переплюнули», этот год перешагнем за 150 тысяч пассажиров», – также отметил Стармолотов.
Ранее сообщалось, что возведение нового терминала аэропорта Пскова начнется в 2025 году.
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Самолеты смогут садиться в аэропорту Пскова и при плохой погоде – Станислав Стармолотов
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