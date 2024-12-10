Терминал прилётов аэропорта Пскова начнут возводить в 2025 году

17:26, 10 декабря 2024, ПАИ

Новый терминал прилётов аэропорта Пскова планируется начать возводить в 2025 году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В планах с 2025 года приступить к возведению нового терминала перелётов. Один будет использоваться под прилёт, другой, уже существующий, – под вылет», – отметил гость студии.

Строительство нового терминала аэропорта Пскова обсуждалось в августе 2024 года на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и гендиректора «Новапорт Холдинга» Евгения Янкилевича. Тогда была достигнута договоренность о начале строительства терминала раньше, уже в 2025 году.

Кроме того, заканчивается проектирование мест стоянок рулежных дорожек, их станет больше.

Продолжается работа по запуску авиарейса Псков – Мурманск, также рассказал Стармолотов. «Мы считаем, это будет достаточно востребованным направлением», – отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, продолжается поиск возможностей запустить рейсы на Минск. «Сейчас на уровне Союзного государства идёт разработка финансирования этих перелётов», – сказал Станислав Стармолотов.