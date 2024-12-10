В Пскове ввели в эксплуатацию газопроводы для двух микрорайонов
Газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».
Благодаря новым сетям появилась возможность газификации 121 домовладения. Сейчас в работе газовых компаний находится 68 заявок жителей этой части города, все заявки перевели в договоры, дома первых потребителей уже подключили к газу.
«Теперь у жителей Поклонной Горки и Учхоза есть возможность стать участниками программы догазификации. Для этого им необходимо оформить заявку и заключить договор, – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. – Работа по подключению домовладений, готовых к приёму газа, продолжается».
Михаил Ведерников провёл серию традиционных встреч с фракциями Псковского областного собрания
Командир поискового отряда «Забытый батальон» награждён почётным знаком Псковской области
Бюджетные консультации губернатора с парламентской оппозицией прошли в Псковском областном Собрании
Приоритеты бюджета Псковской области на 2025 год обсудили с Михаилом Ведерниковым депутаты-единороссы