В Пскове ввели в эксплуатацию газопроводы для двух микрорайонов

19:08, 10 декабря 2024, ПАИ

Газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Благодаря новым сетям появилась возможность газификации 121 домовладения. Сейчас в работе газовых компаний находится 68 заявок жителей этой части города, все заявки перевели в договоры, дома первых потребителей уже подключили к газу.

«Теперь у жителей Поклонной Горки и Учхоза есть возможность стать участниками программы догазификации. Для этого им необходимо оформить заявку и заключить договор, – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. – Работа по подключению домовладений, готовых к приёму газа, продолжается».