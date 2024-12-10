Бюджетные консультации губернатора с парламентской оппозицией прошли в Псковском областном Собрании

20:22, 10 декабря 2024, ПАИ

Консультации с парламентской оппозицией провёл губернатор Михаил Ведерников в преддверии принятия областного бюджета на следующий год. Вместе с главой региона на вопросы коллег отвечал спикер Собрания Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Как и на встрече с депутатами-единороссами, Михаил Ведерников кратко рассказал об основных особенностях формирования бюджета на следующий год, отметив, что для выполнения основных задач и планов средств будет достаточно, значительная доля контрактов на следующий год уже разыграна, а определённую часть снижения федеральных субсидий регион компенсирует ростом собственных доходов.

Предваряя вопросы по проекту бюджета, руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поблагодарил Михаила Ведерникова и исполнительные органы власти за тесное сотрудничество с депутатским корпусом. По словам либерал-демократа, многие вопросы удалось проработать совместно ещё на этапе формирования и обсуждения проекта бюджета. При этом Антон Минаков обратил внимание главы региона на небольшую сумму, предусмотренную в бюджете на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. «Будут ли приняты какие-то меры для увеличения финансирования?» – спросил депутат.

Михаил Ведерников ответил, что приоритетная задача региона пока заключается в том, чтобы закрыть на этом направлении проекты текущего года. «Мы посмотрим, что будет по линии федеральной поддержки. На это мы не можем никак влиять, но если федеральные средства будут выделяться, то мы максимально включимся в процесс с учётом того, что по итогам работы в Совете Федерации наше региональное софинасирование в 2025 году осталось на уровне одного процента», – напомнил губернатор.

Лидер фракции «Новых людей» Андрей Маковский также отметил эффективное взаимодействие с исполнительными органами. «Мы отправили 67 запросов и по всем получили чёткие, подробные ответы – ни одной отписки. Все вопросы решаются», – привёл пример депутат.

Переходя к бюджетной теме, Андрей Маковский спросил о поддержке педагогов. «Прошлый год был объявлен Годом педагога и наставника, и было введено очень много мер поддержки учителей. Они реально работают. Мы понимаем, что бюджет 2025 года будет сложным, поэтому резонный вопрос: эти льготы будет сохранены?» – обратился к губернатору депутат.

Михаил Ведерников подтвердил, что все действующие меры поддержки педагогов не только сохранятся, но и будут проиндексированы. «Мы принимали не разовые популистские меры, а свою региональную, постоянно действующую программу и для педагогических работников, и для медиков», – подчеркнул губернатор.

Также в ходе общения Андрей Маковский обсудил с главой региона возможность открытия в школах профильных классов, ориентированных на подготовку специалистов аграрного сектора, – подобным успешным примером поделились представители одного из субъектов России на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в режиме ВКС по просьбе губернатора проинформировал депутата, что в регионе в этом году уже сформировано девять классов такого профиля, на очереди ещё пять, которые будут обеспечены всем необходимым благодаря поддержке Великолукского мясокомбината.

В продолжение темы коммунист Владимир Панченко затронул проблему низкого уровня подготовки специалистов рабочих специальностей и рассказал губернатору о заинтересованности предприятий в привлечении молодых специалистов. Михаил Ведерников пообещал дать поручение руководителю правительственного комитета по образованию совместно с учреждениями профобразования проработать вопрос участия предприятий в подготовке рабочих кадров.

Также в ходе общения были подняты вопросы дооснащения спортивной площадки одной из городских школ, укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования, необходимости масштабной реконструкции объектов ЖКХ, восстановления благоустройства территорий после проведения земляных работ коммунальными службами.

«Меня также не устаревает ситуация, когда мы кладём новый асфальт, а теплосети, водоканал, газовики, энергетики разрывают новую дорогу, когда у них что-то случается, и потом ставят заплатки. Понятно, что жизнь такая штука: всё время что-то рвётся, что-то ломается. Но должны быть стандарты, и участок должен быть полноценно восстановлен», – согласился Михаил Ведерников и поручил заместителю Игорю Шатурному подготовить отдельное совещание на эту тему, собрав информацию в муниципалитетах.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за сотрудничество и заверил, что бюджет 2025 года позволит региону выполнить все социальные обязательства.