Ещё две машины с пиломатериалами отправили из Пскова на передовую
Две машины с пиломатериалами отправили для помощи псковским военнослужащим на передовую, сообщили ПАИ координаторы штаба «Мы вместе» в Пскове.
В настоящее время имеется острая необходимость в строительных инструментах и материалах для постройки блиндажей, добавили организаторы штаба.
Напомним, что штаб «Мы вместе» в Пскове ведёт сбор груза для отправки на фронт псковским военнослужащим.
Отправка стала возможной благодаря поддержке коммерческой организации из Псковской области, осуществляющей лесохозяйственную деятельность: компания закупила древесину и оформила груз.
Ранее сообщалось, что штаб «Мы вместе» в Псковской области объявил акцию «Новогодний подарок солдату».
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