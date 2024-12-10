Ещё две машины с пиломатериалами отправили из Пскова на передовую

23:43, 10 декабря 2024, ПАИ

Две машины с пиломатериалами отправили для помощи псковским военнослужащим на передовую, сообщили ПАИ координаторы штаба «Мы вместе» в Пскове.

В настоящее время имеется острая необходимость в строительных инструментах и материалах для постройки блиндажей, добавили организаторы штаба.

Напомним, что штаб «Мы вместе» в Пскове ведёт сбор груза для отправки на фронт псковским военнослужащим.

Отправка стала возможной благодаря поддержке коммерческой организации из Псковской области, осуществляющей лесохозяйственную деятельность: компания закупила древесину и оформила груз.

Ранее сообщалось, что штаб «Мы вместе» в Псковской области объявил акцию «Новогодний подарок солдату».