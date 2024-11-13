Штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату»
Штабы всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Псковской области начинают сбор посылок «Новогодний подарок солдату» для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
С 13 ноября по 15 декабря соберите подарок для защитника и передайте посылку волонтёрам.
Что можно положить в посылку, рассказали специалисты штаба. «Мастерите открытки своими руками и пишите письма о новогоднем чуде. Соберите набор для чаепития: сладости, кофе, чай, орехи и сухофрукты. Положите тёплые вещи: тёплые носки, шапки, перчатки, термобельё. Не забудьте о предметах личной гигиены: это влажные салфетки, гели для душа, шампуни, станки, мыло. В посылку можно вложить небольшой подарок, сделанный своими руками. Станьте частью новогоднего чуда! Поздравьте тех, для кого куранты в Новый год пробьют не за столом, рядом с родными и близкими, а на передовой, вдали от дома», – отметили организаторы.
Ближайший штаб «Мы вместе» можно найти по ссылке на карте.
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Штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату»
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