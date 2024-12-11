Новый ФАП возвели в Дедовичском районе

00:08, 11 декабря 2024, ПАИ

В деревне Вязье Дедовичского района возвели новый модульный фельдшерско-акушерский пункт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

ФАП лицензирован и начнёт принимать пациентов в декабре текущего года. К ФАПу прикреплены 550 пациентов, среди них 90 – дети, отметили в комитете.

До этого ФАП в Вязье был расположен в старом деревянном доме. «Сейчас людям очень нравится наш светлый, тёплый, с новым оборудованием ФАП. Условия хорошие и для людей, и для работников. Когда комфортно и красиво, тогда и работается с настроением», - отметила фельдшер ФАПа Инна Дмитриева.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам оборудованы кабинет амбулаторного приема, смотровая и процедурная, а также удобная зона ожидания. Кабинеты обставлены новой мебелью, установлено медицинское оборудование.

