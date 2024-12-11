Январскую погоду обещают жителям Северо-Запада России
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России в ближайшее время, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По словам специалистов, на территории Русской равнины к концу недели окрепнут морозы. В целом, на погоду России повлияют два циклона, подчеркнули в метеоцентре.
В частности, европейскую часть страны ждёт мощное арктическое вторжение. В средних широтах и на Северо-Западе температура войдёт в рамки январского климата – днём ожидается от −5 до −10 градусов.
«Похолодание пробьётся и на юг, где в зоне оттепелей останется лишь побережье Чёрного моря», – заключили в метеоцентре.
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