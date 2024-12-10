Когда в Псковской области начнут замерзать водоёмы, рассказала метеоролог

16:48, 10 декабря 2024, ПАИ

Когда в Псковской области должны замерзать водоёмы, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Среднее многолетнее появление льда на реках – с 18 по 27 ноября, на озёрах – 20–22 ноября. Неподвижный лёд или ледостав по средним многолетним значениям образуется на реках с 29 ноября по 24 декабря. Озёра должны замерзать по среднему значению 1 декабря.

«Всё зависит от погоды. Сейчас понемногу начинают образовываться ледяные явления, но пока зима не полностью пришла и процесс образования льда вялотекущий», – отметила Тала Нещадимова.

Ранее псковичам напомнили о том, что выход и выезд на лёд строго запрещены. Но некоторые отчаянные рыбаки уже поспешили на первую подлёдную рыбалку. В соцсети появились снимки, сделанные 7 декабря на тонком льду Великой в районе Пскова.

Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров. Его прочность можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зелёного оттенков – прочный, а лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого цветов, является наиболее ненадёжным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

О происшествии на воде можно сообщить по единому номеру 112.