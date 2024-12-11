«Парту Героя» в честь бойца СВО открыли в великолукской школе-интернате

13:59, 11 декабря 2024, ПАИ

«Парту Героя» открыли в честь бойца СВО в великолукской школе-интернате, пишет портал Luki-News.

«Парта Героя» посвящена выпускнику учебного заведения, старшему стрелку мотострелкового отделения, кавалеру ордена Мужества (посмертно) Руслану Архипову. Он погиб в январе в зоне СВО на Купянском направлении.

Торжественная церемония открытия прошла в актовом зале школы. В мероприятии приняли участие учащиеся, директор Великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ирина Гололобова, председатель городского совета ветеранов Пётр Подгорный и многие другие.

Руслан Архипов всегда был отзывчивым и добрым человеком, и он запомнится всем своими самыми лучшими качествами – смелостью, решительностью, отвагой и любовью к Родине, подчеркнула Ирина Гололобова.