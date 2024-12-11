Спортивные итоги года в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 11 декабря 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая спортивным итогам года в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 декабря.

Хорошо ли прошёл год для спортсменов Псковской области, как в нынешнем году пройдёт «Бал чемпионов», какие виды спорта развивались активнее всего, рассказывает врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

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