Спортивные итоги года в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая спортивным итогам года в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 декабря.
Хорошо ли прошёл год для спортсменов Псковской области, как в нынешнем году пройдёт «Бал чемпионов», какие виды спорта развивались активнее всего, рассказывает врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.
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