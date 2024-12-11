В Псковской области прошли учения по ликвидации крупного ДТП в зимних условиях
Тактико-специальные учения по ликвидации крупномасштабного ДТП на федеральной автодороге в зимний период прошли в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Во время учений была проверена готовность региональных пожарных и спасателей к ликвидации последствий ЧС в условиях низких температур.
Также проведена проверка готовности подвижного пункта управления регионального ГУ МЧС России и мобильного пункта обогрева и питания областной службы спасения.
«В случае необходимости пункты обогрева разворачиваются в зимний период времени на наиболее сложных участках дороги в целях оказания помощи водителям, пассажирам транспортных средств и пострадавшим в результате аварий», – отметили в пресс-службе.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
По итогам учений был отмечен высокий уровень подготовки всех участников мероприятия, все поставленные задачи выполнены в полном объёме, добавили в ведомстве.
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