В Псковской области прошли учения по ликвидации крупного ДТП в зимних условиях

15:20, 11 декабря 2024, ПАИ

Тактико-специальные учения по ликвидации крупномасштабного ДТП на федеральной автодороге в зимний период прошли в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Во время учений была проверена готовность региональных пожарных и спасателей к ликвидации последствий ЧС в условиях низких температур.

Также проведена проверка готовности подвижного пункта управления регионального ГУ МЧС России и мобильного пункта обогрева и питания областной службы спасения.

«В случае необходимости пункты обогрева разворачиваются в зимний период времени на наиболее сложных участках дороги в целях оказания помощи водителям, пассажирам транспортных средств и пострадавшим в результате аварий», – отметили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области













По итогам учений был отмечен высокий уровень подготовки всех участников мероприятия, все поставленные задачи выполнены в полном объёме, добавили в ведомстве.