Пскович претендует на звание лучшего лектора России

15:31, 11 декабря 2024, ПАИ

Стали известны финалисты четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Знание. Лектор», который проводит общество «Знание». Борьбу продолжат 140 участников из 52 регионов, среди них представитель Псковской области Александр Цветков. В феврале 2025 года его ждут решающие конкурсные испытания в Москве, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Александр Цветков – заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум. Псков», кандидат физико-математических наук, наставник призёров всероссийских и региональных конкурсов. На окружном этапе темой его просветительской лекции стали вопросы использования педагогами возможностей искусственного интеллекта.

Победители конкурса «Знание. Лектор» 2024 года получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.