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Общество

Пскович претендует на звание лучшего лектора России

Стали известны финалисты четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Знание. Лектор», который проводит общество «Знание». Борьбу продолжат 140 участников из 52 регионов, среди них представитель Псковской области Александр Цветков. В феврале 2025 года его ждут решающие конкурсные испытания в Москве, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Фото предоставили в комитете по образованию Псковской области

Александр Цветков – заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум. Псков», кандидат физико-математических наук, наставник призёров всероссийских и региональных конкурсов. На окружном этапе темой его просветительской лекции стали вопросы использования педагогами возможностей искусственного интеллекта.

Фото предоставили в комитете по образованию Псковской области

Победители конкурса «Знание. Лектор» 2024 года получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

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Пскович претендует на звание лучшего лектора России

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