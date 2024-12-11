Центр дневного пребывания для особых детей открыли в Великих Луках

18:18, 11 декабря 2024, ПАИ

Центр дневного пребывания открылся на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Великих Луках сегодня, 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С открытием центра родителей и детей поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она отметила, что за годы работы центра сложился сплочённый коллектив профессионалов, которые искренне любят свою работу. Под руководством директора учреждения Маргариты Слотиной и при активном участии родителей внедряются инновационные методы реабилитации детей с ограниченными возможностями.

«Создание центра позволит не только предоставить детям необходимые услуги, но и даст возможность родителям уделить время себе и укрепить семейные отношения», – говорится в приветственном адресе первого вице-губернатора, который зачитала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Для детей в возрасте от 8 до 12 лет будут работать логопеды, дефектологи и специалисты по реабилитации. Также их ждут разнообразные занятия и мероприятия в уютных классах и современном сенсорно-динамическом зале. Родителям будет оказана психологическая поддержка и консультации по обустройству домашнего пространства для ребёнка с инвалидностью.

Центр будет работать в две смены – утром и днём. В это время дети будут находиться под присмотром специалистов, а родители смогут заняться своими делами.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова поблагодарила представителей Псковской области и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за помощь в открытии центра.

Добавим, что это уже 34-й центр дневного пребывания для детей с инвалидностью в России. Открытие стало возможным благодаря участию региона в пилотной программе уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и поддержке правительства Псковской области.