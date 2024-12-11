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Спорт

Галина Овсова: Мы чётко понимаем, какие объекты требуют капитального ремонта

По итогам инвентаризации спортивных объектов Псковской области областной спорткомитет выявляет главные проблемные места. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

В Псковской области завершается инвентаризация спортивных объектов, подчеркнула спикер пресс-конференции. «Мы чётко понимаем, какие объекты требуют капитального ремонта, реконструкции и так далее. Это была очень важная работа – первичный срез», – сказала она.

«Чтобы у нас была полноценная картина, собираем актуальные данные со всей Псковской области, какие первоочередные объекты нужны. Мы эту работу завершаем во всех муниципалитетах. Очень большой объём информации. В Пскове не хватает большого количества инфраструктуры. Мы всю эту проблематику знаем, но без федеральной поддержки нам самим не справиться. Всё напрямую зависит от финансирования, которое готовы выделить на федеральном уровне. Будем исходить из того, какие программы будут утверждены для субъектов», – сказала Галина Овсова. и добавила, что Министерство спорта сейчас утверждает новую федеральную программу развития физической культуры и спорта в России, а также начинается новый этап реализации национальных проектов России.

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