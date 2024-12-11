17-летний юноша пропал в Пскове
17-летний юноша пропал в Пскове. С 10 декабря 2024 года ушёл в неизвестном направлении, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серо-зелёные глаза, тёмно-русые волосы, короткая стрижка.
Был одет в чёрную толстовку, чёрную куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки и чёрную кепку.
Ранее сообщалось, что в Пскове продолжаются поиски 82-летнего Ильи Строчкова.
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