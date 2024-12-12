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Общество

Как выбрать сладкий подарок для ребенка, посоветовал педиатр

Рекомендации по выбору сладкого подарка на Новый год для ребенка дала врач-педиатр «Семейной клиники» на Часовой Мария Воротынцева. Об этом пишут «Известия».

Специалист посоветовала выбирать сладкий подарок без искусственных добавок, например, усилителей аромата и вкуса, а также консервантов, масел и жиров ненатурального происхождения. Сама упаковка подарка должна быть целой, а срок годности - актуальным.

Кроме того, на упаковке должен быть указан перечь всех сладостей. «Если в подарке присутствует игрушка, она должна находиться в отдельной упаковке, а на самой игрушке должна быть указана вся необходимая информация, включая состав и страну производства», - отметила Мария Воротынцева.

Также, по ее словам, на время новогодних праздников лучше выбирать менее калорийные варианты, например, мармелад, зефир или пастила. При этом у детей до трех лет исключить конфеты из рациона, так как их пищеварительная система еще недостаточно развита.

Детям до шести лет рекомендуется потреблять не более двух конфет за день, а старше шести - двух-трех штук в день.

Кроме того, Мария Воротынцева напомнила, что приобретать сладкие подарки следует исключительно в официальных супермаркетах, магазинах или специализированных торговых точках. Также следует обратить внимание на репутацию производителя, так как чаще всего известные бренды тщательно контролируют качество своей продукции и используют натуральные ингредиенты.

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