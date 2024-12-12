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Общество

Михаил Ведерников вручил паспорта РФ юным псковичам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил пяти 14-летним псковичам их первые паспорта гражданина России. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Конституции РФ, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Хочу обратиться к самым юным гражданам России, которым сегодня будут вручены паспорта. Дорогие друзья, быть гражданином России – это честь и большая ответственность. Вы живёте в самой большой и прекрасной стране, где все сферы выстроены, основываясь на Конституции, нашем главном законе. Обязательно его изучите, чтобы понимать, чем живёт наше государство и какими принципами руководствуется», – отметил Михаил Ведерников.

  • Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам
    Фото: ПАИ

Он выразил уверенность в том, что ребята в будущем совершат много добрых дел, а также важных, полезных и интересных открытий, чтобы сделать Россию ещё лучше и сильнее.

Напомним, что государственные, региональные, ведомственные награды Михаил Ведерников вручил отличившимся сотрудникам различных сфер в рамках торжественной церемонии, посвящённой Дню Конституции РФ.

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