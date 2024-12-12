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Михаил Ведерников: Ответственных и результативных специалистов у нас с каждым годом становится всё больше

Государственные, региональные и ведомственные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер в рамках торжественной церемонии, посвящённой Дню Конституции России, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации. Мы проводим наш традиционный приём в честь тех, кто своими усилиями делает всё возможное для развития нашей области и нашей страны. Мне приятно отметить, что ответственных, профессиональных и результативных специалистов у нас с каждым годом становится всё больше и больше. Вы все воплощаете ценности Конституции на практике», – отметил Михаил Ведерников.

Он привёл в пример вторую статью Основного закона страны, которая провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы. Это в свою очередь помогают обеспечивать юристы, судебные приставы, аппарат уполномоченных и органы безопасности.

«Военнослужащие, сотрудники пункта отбора на военную службу вносят свой вклад в целостность и неприкосновенность территории нашей страны, и сегодня это особенно важная историческая задача. Сотрудники соцсферы помогают воплощать принцип социального государства, также закреплённого Основным законом. Работники сельского хозяйства, лесной отрасли, ветеринарии обеспечивают правильное использование охраны нашей земли, лесов, других природных ресурсов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, он уточнил, что в Конституции говорится: «каждый человек имеет право на охрану здоровья и медпомощь», и это положение воплощают псковские медики, которые отвечают за сохранение жизни и здоровья жителей региона.

Также педагоги обеспечивают доступность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

«В нашей стране создаются условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, и здесь важен вклад каждого завода, каждого предприятия и каждого человека. Все вместе мы обеспечиваем укрепление государственности, национальной безопасности, достойную жизнь, свободное развитие и самореализацию каждого жителя нашей страны. Благодарю каждого из вас за вклад в развитие Псковской области и нашей страны», – заключил Михаил Ведерников.

Кроме того, Михаил Ведерников в рамках торжественной церемонии вручил пяти 14-летним псковичам их первые паспорта гражданина России.

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