Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды псковичам

Мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции России, состоялось в актовом зале правительства Псковской области. В торжественной обстановке губернатор Михаил Ведерников наградил псковичей, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В частности, за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский» Людмиле Яковлевой.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена преподавателю Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа Татьяне Бирюковой, учителю невельской средней школы № 2 имени Николая Ивановича Ковалева Валентине Бурносенко, учителю Паниковской основной общеобразовательной школы Елене Рословой, учителю Дедовичской средней школы № 2 Ларисе Храмцовой, учителю Пустошкинского центра образования Таисии Череухо, учителю Москвинской средней школы Псковского района Ольге Яковлевой.

Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена водителям автомобилей Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Алексею Матвееву и Сергею Степанову.

Помимо этого, за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента РФ благодарственное письмо президента России губернатор вручил главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву.

Михаил Ведерников также вручил восемь ведомственных наград и 26 наград Псковской области.

Среди них – за особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждена начальник правового отдела Псковской таможни Олеся Краснова.

За особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждены заместитель генерального директора – директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова, начальник отдела по работе со студенческими отрядами Псковского государственного университета Алла Сердцева и председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Также за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, воспитании молодёжи Псковской области в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям почётным знаком «Курган Дружбы» награждён командир поискового отряда «Забытый батальон», руководитель добровольческого молодёжного проекта «Укреп район» Владимир Бумаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 декабря 2024

Дмитрий Шахов провёл для псковских студентов урок о правах человека
12 декабря 2024

Отремонтирован путепровод через железную дорогу в Пыталово
12 декабря 2024

РЖД начнут продавать билеты на маркетплейсах
12 декабря 2024

Командир поискового отряда «Забытый батальон» награждён почётным знаком Псковской области
12 декабря 2024

Актриса Кристина Бродская проводит творческую встречу в Пскове
12 декабря 2024

Гражданская панихида и прощание с Валерием Павловым пройдут в псковском театре
12 декабря 2024

Михаил Ведерников вручил псковичам знаки почётных званий региона
12 декабря 2024

Рекордное число заявок подано в ПФКИ от Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...