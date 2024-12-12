Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды псковичам

12:50, 12 декабря 2024, ПАИ

Мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции России, состоялось в актовом зале правительства Псковской области. В торжественной обстановке губернатор Михаил Ведерников наградил псковичей, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский» Людмиле Яковлевой.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена преподавателю Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа Татьяне Бирюковой, учителю невельской средней школы № 2 имени Николая Ивановича Ковалева Валентине Бурносенко, учителю Паниковской основной общеобразовательной школы Елене Рословой, учителю Дедовичской средней школы № 2 Ларисе Храмцовой, учителю Пустошкинского центра образования Таисии Череухо, учителю Москвинской средней школы Псковского района Ольге Яковлевой.

Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена водителям автомобилей Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Алексею Матвееву и Сергею Степанову.

Помимо этого, за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента РФ благодарственное письмо президента России губернатор вручил главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву.

Михаил Ведерников также вручил восемь ведомственных наград и 26 наград Псковской области.

Среди них – за особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждена начальник правового отдела Псковской таможни Олеся Краснова.

За особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждены заместитель генерального директора – директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова, начальник отдела по работе со студенческими отрядами Псковского государственного университета Алла Сердцева и председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Также за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, воспитании молодёжи Псковской области в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям почётным знаком «Курган Дружбы» награждён командир поискового отряда «Забытый батальон», руководитель добровольческого молодёжного проекта «Укреп район» Владимир Бумаков.