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Какое количество овощей поможет снизить риск инфаркта, рассказал врач-гинеколог

Сколько нужно есть овощей, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта, рассказала к.м.н., гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко. Об этом пишут «Известия».

Какое количество овощей поможет снизить риск инфаркта, рассказал врач-гинеколог. Фото: ПАИ

Согласно нормам Минздрава России и рекомендациям по правильному питанию, взрослому человеку необходимо каждый день съедать по 800-1000 граммов фруктов и овощей. Сокращение этого количества и отказ от фруктов и овощей негативно влияет на здоровье, а также ухудшает самочувствие и мешает сбросить лишний вес, пояснила эксперт.

При этом каждый день важно съедать около 400 граммов овощей без крахмала - капусты, моркови, свеклы, помидоров, огурцов, лука и тыквы. Также 250 граммов в рационе должен составлять картофель. Оставшиеся 280 граммов - это овощи, причем следует отдать предпочтение несладким яблокам и цитрусовым, пояснила Наталья Харченко.

Что касается детей от года до трех лет, то им достаточно съедать 100 граммов овощей и фруктов, от четырех до десяти лет - около 200 граммов, а в 11–17 - около 250 граммов.

«Овощи - источник витаминов, минералов и клетчатки - грубых и мягких пищевых волокон, полезных для кишечника, а также флавоноидов. Помните: чем больше разных овощей и фруктов вы едите, тем больше витаминов, органических кислот и пищевых волокон получает организм», - отметила специалист.

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