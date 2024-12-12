В Псковской области росгвардейцы провели тренировки по нейтрализации БПЛА
В Псковской области росгвардейцы провели тренировки по нейтрализации БПЛА, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В сборе приняли участие росгвардейцы из территориальных управлений Росгвардии по Псковской, Вологодской и Новгородской областям. Сотрудники ознакомились с образцами специальных средств обнаружения и подавления БПЛА, а также применили их на практике. В процессе занятий росгвардейцы также исследовали тактико-технические характеристики беспилотников.
В ходе огневой подготовки бойцы с применением автоматического и гладкоствольного оружия изучили приемы нейтрализации низколетящих целей.
Занятия проводились с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.
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