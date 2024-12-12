У российских Кулибиных появилась возможность получить финансирование на разработку оборонных систем

10:22, 12 декабря 2024, ПАИ

У российских Кулибиных появилась возможность получить финансирование на разработку оборонных систем.

Чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам, создан «Кулибин-клуб» Народного фронта. Он осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО.

Работа «Кулибин-клуба» Народного фронта поддерживается Министерством обороны, постоянно проводятся испытания на специальных полигонах. Основные направления испытаний: беспилотные летательные аппараты и fpv-дроны (БПЛА), средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭБ и РЭР), наземные роботехнические комплексы (НРТК), легкий тактический транспорт. Также изделия тестируются военными на ЛБС.

Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на ЛБС. Многие производители кратно увеличили объёмы производства. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.

О том, что российский народный ОПК способен создавать продукцию, которая зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре этого года. Представители президентского движения представили главе государства достижения участников «Кулибин-клуба» и обратились с просьбой поддержать творческие усилия наших разработчиков. Помощь главы государства позволила существенно масштабировать общественные инициативы Народного фронта. Одно из новых направлений – помощь тем, кто ведет разработки.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию: промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника; новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА; новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника; образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров; новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника; аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Финансированию в рамках этой программы подлежат разработки новых и изготовление опытных образцов (серии опытных изделий). Заявителем могут выступать юридические лица, являющееся резидентами Российской Федерации, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан, а также индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, состоящие из граждан Российской Федерации, физические лица, являющиеся гражданами РФ.

Предельный срок выполнения работы – 1 год. Рекомендуемый срок – от 1 до 6 месяцев. Юридические лица могут получить финансирование до 100 миллионов рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели – до 10 миллионов рублей.

Адрес электронной почты для приема заявок: or@fpi.gov.ru. Телефон 8 (499) 418-00-25 доб. 414.