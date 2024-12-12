Паспорта вручили юным псковичам в День Конституции России
Глава Пскова Борис Елкин вручил паспорта 13 юным псковичам в День Конституции России. Мероприятие проходит в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в четверг, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Первый ваш документ [свидетельство о рождении. – ПАИ] получили ваши родители, теперь у вас есть паспорт, так что храните, берегите его и не теряйте. Хочу пожелать вам удачи, успехов и с достоинством пройти жизненный путь, которому поможет ваш новый официальный документ», – сказал глава Пскова.
Мероприятие прошло в рамках очередного этапа Всероссийской программы «Движения первых» «Мы – граждане России!».
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