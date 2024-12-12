Задушил собаку и скинул с пятого этажа: в Псковской области возбудили уголовное дело по факту убийства пса Мухтара

10:56, 12 декабря 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили на жителя Гдовского района за жестокое убийство пса Мухтара, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что вечером 27 ноября в многоквартирном доме в Гдове 19-летний нетрезвый молодой человек увидел возле двери квартиры пса Мухтара, ждавшего свою хозяйку. Гдович в порыве гнева взял пса на руки, отнёс к своей знакомой в квартиру и задушил там животное.

После этого молодой человек не остановился и, чтобы скрыть следы преступления, скинул тело Мухтара с пятого этажа на проезжую часть. Там на следующей день пса нашёл хозяин.

Прокурор Гдовского района признал законным решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трёх лет.