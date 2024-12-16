«Завод Оконная мануфактура» советует псковичам, как подготовить окна к зиме

09:56, 16 декабря 2024, ПАИ

«Завод Оконная мануфактура» советует псковичам, как подготовить окна к зиме. Для этого в три простых шага нужно провести их сезонное обслуживание.

В первую очередь нужно снять москитные сетки. Зимой они не нужны. К тому же они прослужат дольше, если убрать их на хранение.

Затем следует смазать уплотнительную резинку. Это поможет сохранить её эластичность, защитит от пересыхания и продлит срок службы окон.

Третий шаг – проверка степени прижима створки. Для этого потребуется вызвать мастера, который убедится, что створка плотно прилегает к раме и защищает от сквозняков и холода.

При необходимости можно заменить старые или повреждённые стеклопакеты. Это заметно повысит теплоизоляцию и снизит энергозатраты.

Также стоит обратить внимание на состояние подоконников и откосов. Нужно убедиться, что там нет повреждений и щелей. Если они всё же обнаружатся, то их лучше залить герметиком.

«Профилактика гораздо дешевле и проще, чем ремонт, – отметили специалисты. – Регулярный уход за окнами не только улучшит теплоизоляцию, но и сохранит их внешний вид».

Добавим, что в штате «Завод Оконная мануфактура» действует гарантийная сервисная служба. Вызвать мастера можно по телефону (8 8112) 29-32-00.

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