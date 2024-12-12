Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России в 1,5 раза в 2025 году

17:35, 12 декабря 2024, ПАИ

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому с 1 января 2025 года штрафы за нарушение ПДД вырастут в полтора раза. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

К поправкам законопроекта о введении повышенного штрафа за повторное управление автомобилем без ОСАГО добавили и индексацию штрафов. Правительство РФ предложило изменения в конце ноября, но публично дополнения не обсуждались.

Так, размеры штрафов за превышение скорости в минимальном размере составят 750 рублей, а в максимальном – 7,5 тысячи рублей. На данный момент денежное наказание за такие нарушения варьируется от 500 до 5 000 рублей.

За непристёгнутый ремень водитель заплатит полторы тысячи рублей. Эту же сумму он отдаст за проезд на красный свет, а повторное игнорирование стоп-сигнала обойдётся невнимательному водителю в 7,5 тысячи рублей штрафа. Денежное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей.

Также увеличат штрафы за езду по встречной полосе (до 7,5 тысячи рублей), за нарушение правил остановки или стоянки (до 2,2 тысячи рублей), за игнорирование дорожных знаков и разметки (до 750 рублей), за несоблюдение расположения транспорта на проезжей части дороги и встречного разъезда, а также за движение на обочине (до 2,2 тысячи рублей).

Добавим, что льгота по уплате штрафа сократится в два раза – до 25 %, а действовать она будет не 30, а 20 дней.