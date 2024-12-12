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Общество

Псковичей приглашают увидеть полотна, не вошедшие в состав постоянной экспозиции Псковского музея-заповедника

Монтаж выставки портретов из собрания Псковского музея-заповедника находится на завершающем этапе. На следующей неделе в главном здании музея можно будет увидеть полотна, не вошедшие в состав постоянной экспозиции картинной галереи. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Из прошлого вас позовут новые лица, новые истории, новые чувства. О точном времени работы выставки расскажем чуть позднее», – добавили в музее.

Ранее сообщалось, что в коллекции Псковского музея-заповедника появилось новое произведение – портрет Густава Зоргенфрея.

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