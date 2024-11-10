Новый портрет Густава Зоргенфрея пополнил коллекцию живописи Псковского музея-заповедника

12:55, 10 ноября 2024, ПАИ

В коллекции Псковского музея-заповедника появилось новое произведение – портрет Густава Зоргенфрея. Картина, написанная неизвестным художником предположительно из Пскова в 1890-х годах, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«Густав Иванович Зоргенфрей (1839-1896) в Пскове был хорошо известен как фармацевт врачебного губернского правления и общественный деятель. С 1874 года неоднократно избирался гласным городской думы и в Совет Земского банка. Густав Зоргенфрей был учредителем «Общества Псковских врачей, ветеринаров и фармацевтов» и многих общественных комитетов», – отметили сотрудники музея.

В 1880-х годах Густав Зоргенфрей получил чин коллежского советника. В 1872 году он купил у аптекаря Эдуарда Дипнера самую большую в Пскове аптеку, которую называли «Старой». Она находилась на углу Садовой и Сергиевских улиц рядом с церковью Василия на Горке. Аптека просуществовала до первых бомбардировок Пскова во время Великой Отечественной войны и пользовалась популярностью среди горожан, подчеркнули в музее.

«У Густава Ивановича и его жены Эммы Петровны, урождённой Ширер, было трое сыновей: Густав (1871–1934), Оттон (1874–1914) и Курт (1878–1942). Они также воспитывали сына рано умершего младшего брата Густава Ивановича Александра Ивановича – Вильгельма (1882-1938), впоследствии ставшего поэтом, переводчиком и издателем, а также близким другом Александра Блока. Единственный стихотворный сборник Зоргенфрея, «Страстная суббота», был выпущен в 1922 году. Экземпляр сборника хранится в Древлехранилище Псковского музея», – заметили сотрудники музея.

Изначально полученный портрет находился в Санкт-Петербурге, в семье Курта – младшего сына Густава Зоргенфрея. Курт был экономистом с университетским образованием и преподавал на Высших коммерческих курсах М.В. Побединского.

Позже портрет оказался в Ленинграде, в семье дочери Курта, театрального режиссёра Елены Зоргенфрей (1907–1990). Она завещала эту семейную реликвию своему старшему сыну Владимиру Николаеву. Именно он решил передать портрет в Псковский музей-заповедник через кандидата филологических наук, доцента кафедры истории западноевропейской и русской культуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Аллу Шелаеву.

Портрет Густава Зоргенфрея будет впервые представлен вниманию публике в декабре этого года на выставке портретов из собрания Псковского музея-заповедника.