В Острове прошёл День памяти, посвященный 82-й годовщине гибели островских комсомольцев-подпольщиков

20:29, 12 декабря 2024, ПАИ

День памяти, посвященный 82-й годовщине гибели островских комсомольцев-подпольщиков, прошёл в Острове. Участниками тематической программы в Доме детского творчества стали представители органов местного самоуправления и ветеранских организаций, детские и молодёжные организации учащихся образовательных учреждений, общественность Острова. Были приглашены родные и близкие подпольщиков, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Обращаясь к собравшимся, глава муниципалитета подчеркнул важность воспитания у современной молодёжи высоких патриотических чувств и любви к Родине, привития таких качеств, как помощь нуждающимся, забота о ветеранах, родных и близких людях, а также изучения и сохранения исторической правды.

Ведущие мероприятия напомнили присутствующим о деятельности подпольной комсомольской организации Острова и её руководителей. Творческие коллективы показали театральные миниатюры, тематика которых была связана с жизнью руководителя молодёжной подпольной организации Клавы Назаровой и деятельностью островских подпольщиков в период оккупации Острова немецко-фашистскими войсками.

После тематической программы, вместе с членами молодёжных патриотических организаций города и их наставниками Дмитрий Быстров принял участие в возложении цветов к монументу Герою Советского Союза Клавдии Назаровой. Цветы были также возложены к памятному месту у здания островской тюрьмы, где содержались юные подпольщики, а также к могиле руководителя подпольной организации Клавдии Назаровой на старом городском кладбище.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Острове действовала подпольная организация, которую возглавляла Клавдия Назарова. Она состояла из числа оставшихся в городе комсомольцев. Ребята вели активную разведывательную и диверсионную работу. По доносу предателя 6 ноября 1942 года гитлеровские оккупанты арестовали актив подпольщиков, 12 декабря фашисты публично казнили Клавдию Назарову и её помощников на центральной площади города. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года Клавдии Назаровой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.