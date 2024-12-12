Псковские энергетики предупреждают: кража электроэнергии опасна и преследуется по закону

19:52, 12 декабря 2024, ПАИ

Кража электроэнергии – это незаконный расход энергоресурсов при несанкционированном подключении к сети потребителем либо манипуляции с прибором учёта с целью занижение его показаний, сообщили ПАИ в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Сотрудники «Россети Северо-Запад» на постоянной основе осуществляют работу по профилактике, выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере электроэнергетики, в том числе ведут борьбу с хищением электричества.

Кража электроэнергии является наказуемым деянием, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность.

За выявленные факты самовольного подключения либо потребления энергии без приборов учёта предусмотрено наказание по статье 7.19 КоАП РФ.

Наказание назначается в виде штрафа, который составляет от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 30 до 80 тысяч рублей – для должностных лиц, от 100 до 200 тысяч рублей – для организаций.

За хищение электроэнергии в крупном и особо крупном размере предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Граждане, целью которых является незаконное получение электроэнергии, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Несанкционированное подключение или вмешательство в работу приборов учёта, всевозможные набросы и врезки могут стать причиной коротких замыканий, пожаров, а также поражения электрическим током. Кроме того, ущерб, который нарушители наносят энергосистеме, напрямую влияет на качество и надёжность электроснабжения дисциплинированных потребителей энергии.

Псковские энергетики призывают граждан к соблюдению требований законодательства РФ в области электроэнергетики и в случае обнаружения фактов несанкционированного подключения к электросетям сообщать по телефону горячей линии 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220) или по телефону доверия (8 8112) 59-73-45.