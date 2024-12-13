Пропавшего в Пскове подростка нашли живым

09:55, 13 декабря 2024, ПАИ

Пропавшего в Пскове 17-летнего подростка нашли живым, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря он ушёл в неизвестном направлении и с тех пор его местоположение было неизвестным.