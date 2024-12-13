Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Брокколи и квашеная капуста оберегают ДНК псковичей – эксперт

Брокколи и квашеная капуста оберегают ДНК псковичей, сообщила врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Хорошо бы есть брокколи несколько раз в неделю. Ещё полезна приправа куркума, зелёный чай не в пакетиках. Полезны также кисломолочные продукты и соленья. В топе квашеная капуста. Она закрывает потребности по клетчатке, это топовый пребиотик для кишечника, защита нашего ДНК и отличный источник витамина С, а не мандаринки и апельсинки», – перечислила Олеся Масленникова.

Среди кисломолочных продуктов эксперт порекомендовала выбирать йогурты, срок годности которых не превышает недели. «Выбирайте йогурты без сахара и без фруктов, а иначе это просто балласт и обман себя. Также в списке полезной кисломолочки – творог и кефир», – отметила врач.

Молоко хорошо лишь для детей, у них есть необходимые ферменты для его усваивания, с возрастом их становится заметно меньше, поэтому гастроэнтерологи и диетологи не советуют пить молоко после 30 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 декабря 2024

Метель и морозы ожидаются в Псковской области на выходных
13 декабря 2024

Врач из Пскова: Еда превратилась в круглосуточный способ порадовать себя
13 декабря 2024

Брокколи и квашеная капуста оберегают ДНК псковичей – эксперт
13 декабря 2024

О сильном снеге 14 декабря предупредили псковичей
13 декабря 2024

Региональная юнармейская ёлка прошла в Доме молодёжи в Пскове
13 декабря 2024

Как изменились цены на бензин, рассказали в Псковстате
13 декабря 2024

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
13 декабря 2024

Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...