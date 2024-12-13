Брокколи и квашеная капуста оберегают ДНК псковичей – эксперт

14:04, 13 декабря 2024, ПАИ

Брокколи и квашеная капуста оберегают ДНК псковичей, сообщила врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Хорошо бы есть брокколи несколько раз в неделю. Ещё полезна приправа куркума, зелёный чай не в пакетиках. Полезны также кисломолочные продукты и соленья. В топе квашеная капуста. Она закрывает потребности по клетчатке, это топовый пребиотик для кишечника, защита нашего ДНК и отличный источник витамина С, а не мандаринки и апельсинки», – перечислила Олеся Масленникова.

Среди кисломолочных продуктов эксперт порекомендовала выбирать йогурты, срок годности которых не превышает недели. «Выбирайте йогурты без сахара и без фруктов, а иначе это просто балласт и обман себя. Также в списке полезной кисломолочки – творог и кефир», – отметила врач.

Молоко хорошо лишь для детей, у них есть необходимые ферменты для его усваивания, с возрастом их становится заметно меньше, поэтому гастроэнтерологи и диетологи не советуют пить молоко после 30 лет.