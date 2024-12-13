Продукты из числа пищевого мусора перечислила псковский врач

15:15, 13 декабря 2024, ПАИ

Самые вредные продукты перечислила врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам медика, не существует понятия «вредная еда», так как всё зависит от количества.

«Правда, нет ни одного аргумента в пользу сладкой газировки, чипсов и попкорна. Это пищевой мусор. Туда же можно отнести соусы: терияки, кисло-сладкий и прочие. Там только соль и сахар. Соусы лучше делать в домашних условиях. Ещё вредны консервы и копчености: колбаса, балык. Их можно есть только в качестве баловства и совсем немного. Неполезны также соленые огурцы и помидоры, лучше отдать предпочтение маринованным, причём домашнего производства», – рекомендовала Олеся Масленникова.