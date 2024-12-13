Эксперт: Псковичи «провисают» по цинку, селену, витаминам Е, В и С

14:31, 13 декабря 2024, ПАИ

Северо-Запад в общем и псковичи в частности «провисают» по цинку, селену, витаминам Е, В и С, сообщила врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас дефицит минералов и витаминов в организме. Северо-Запад, в частности, «провисает» по цинку, от которого зависит наш иммунитет, и селену. Кстати, ежедневная норма селена содержится в одном бразильском орехе, – рассказала медик. – У нас также в дефиците витамин С, E и витамины группы B, которые содержатся в орехах, говяжьей печени. Причём орехов можно съесть не больше ста граммов в сутки и лучше в первой половине дня, так как они очень калорийные».

На недостаток витаминов в первую очередь реагирует кожа, ногти и волосы, если их качество ухудшилось, то стоит провериться, уверена врач.

Олеся Масленникова посоветовала придерживаться сбалансированного питания, при котором съедаемое количество калорий должно быть израсходовано, иначе всё лишнее отправится на бока.

«Питание должно быть разнообразно по составу белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Хорошо бы двигаться в сторону тушёных овощей и других продуктов, которые можно запекать. Но пока для россиян характерна избыточная калорийность, причём за счёт жиров, трансжиров, а не за счёт белков. К тому же вместо одного грамма соли в день мы едим все восемь. То же касается избытка сахара. Мы также мало едим фруктов и овощей, рыбы, морепродуктов», – обратила внимание специалист.