Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт: Псковичи «провисают» по цинку, селену, витаминам Е, В и С

Северо-Запад в общем и псковичи в частности «провисают» по цинку, селену, витаминам Е, В и С, сообщила врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«У нас дефицит минералов и витаминов в организме. Северо-Запад, в частности, «провисает» по цинку, от которого зависит наш иммунитет, и селену. Кстати, ежедневная норма селена содержится в одном бразильском орехе, – рассказала медик. – У нас также в дефиците витамин С, E и витамины группы B, которые содержатся в орехах, говяжьей печени. Причём орехов можно съесть не больше ста граммов в сутки и лучше в первой половине дня, так как они очень калорийные».

На недостаток витаминов в первую очередь реагирует кожа, ногти и волосы, если их качество ухудшилось, то стоит провериться, уверена врач.

Олеся Масленникова посоветовала придерживаться сбалансированного питания, при котором съедаемое количество калорий должно быть израсходовано, иначе всё лишнее отправится на бока.

«Питание должно быть разнообразно по составу белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Хорошо бы двигаться в сторону тушёных овощей и других продуктов, которые можно запекать. Но пока для россиян характерна избыточная калорийность, причём за счёт жиров, трансжиров, а не за счёт белков. К тому же вместо одного грамма соли в день мы едим все восемь. То же касается избытка сахара. Мы также мало едим фруктов и овощей, рыбы, морепродуктов», – обратила внимание специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 декабря 2024

«Псковавтотранс» предупредил о временных неудобствах для пассажиров
13 декабря 2024

Медали «За содействие СВО» вручили профсоюзным лидерам Псковской области
13 декабря 2024

О правильном питании в новогоднюю ночь и не только поговорили в программе «Анамнез». Главное
13 декабря 2024

«Ждём домой!»: плюсские школьники изготовили в подарок бойцам СВО новогодние игрушки
13 декабря 2024

Экскурсию по музею партизанской славы в Дедовичах провели для студентов
13 декабря 2024

Съёмки программы «Играй, гармонь!» проходят в Пскове
13 декабря 2024

Избирком Псковской области нашёл среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида и Весну
13 декабря 2024

«Ростелеком» фиксирует цены для абонентов Псковской области в новом тарифе «Навсегда»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...