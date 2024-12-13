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Общество

Как изменились цены на бензин, рассказали в Псковстате

Об изменении цен на бензин в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, цены на дизельное топливо выросли на 9,6 % и составили 68,14 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 10,11 %, а его литр стоит 59,39 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 8,62 %, его нынешняя стоимость составляет 54,4 рубля за литр, АИ-95 – на 8,44 %, до 58,16 рубля, а бензин марки АИ-98 и выше стоит 81,56 рубля за литр, что больше на 21,11 %, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, в России с 1 января 2025 года штрафы за нарушение ПДД вырастут в полтора раза. Например, за несоблюдение скорости, как самое частое нарушение, денежное наказание будет варьироваться от 750 до 7,5 тысячи рублей, когда сейчас водитель может заплатить минимум 500 рублей, а максимум 5 000 рублей.

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