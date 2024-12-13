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Общество

Псковским водителям напомнили правила дорожного движения в зимнее время

Правила дорожного движения в зимнее время напомнили псковским водителям и пешеходам в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ПАИ

Дорожные полицейские настоятельно призывают водителей проявлять особую внимательность и осторожность на дорогах из-за возможного образования гололедицы, а также ухудшения видимости из-за снегопада.

Рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди едущих автомобилей, тщательно соблюдать боковой интервал и контролировать скорость, избегая резких торможений и ускорений, так как это может привести к потере управления. Важно быть особенно внимательным при выполнении манёвров на проезжей части и не забывать о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, отметили специалисты.

«Кроме того, пешеходам также важно помнить о своей безопасности: переходить дорогу следует только в обозначенных местах и делать себя заметным на дороге в тёмное время суток, используя светоотражающие элементы на одежде», – подчеркнули дорожные полицейские.

Госавтоинспекция региона напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения в любое время года, особенно в условиях плохой погоды.

Напомним, что сильный снег прогнозируют в Псковской области 14 декабря. Кроме того, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду.

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