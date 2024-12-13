Новая система налогообложения: преимущества, возможности применения и способы перехода

15:21, 13 декабря 2024, ПАИ

Специальный налоговый режим для ИП и организаций малого бизнеса будет действовать в Псковской области с 1 января 2025 года. О преимуществах и возможностях применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АвтоУСН), а также о способах перехода на неё рассказали заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Марина Никандрова и начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Анна Буланькова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ставку в 8 % без минимального налога при налогообложении доходов и в 20 % с минимальным налогом 3 % при налогообложении доходов и расходов могут применять небольшие организации, штат в которых не превышает пяти человек, а годовой доход составляет не больше 60 миллионов рублей. Также расчётные счета компаний или предпринимателя должны быть открыты только в тех банках, которые включены в перечень ФНС.

Для юридических лиц, которые хотят перейти на АвтоУСН, есть дополнительные условия. «У юридических лиц не должно быть филиалов или обособленных подразделений. Также остаточная стоимость основных средств не должна быть больше 150 миллионов рублей, а доля участия других организаций в уставном капитале не может быть более 25 %», – уточнили в УФНС России по Псковской области.

Чтобы перейти на АвтоУСН, нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или через одобренный ФНС банк. Начинающие бизнесмены могут подать заявление в течение 30 дней после регистрации, а действующие предприниматели и организации могут перейти на специальный налоговый режим с 1 января 2025 года, однако заявление об этом нужно направить до 31 декабря этого года. Что касается самозанятых и людей, применяющих упрощённую систему налогообложения, они могут перейти на АвтоУСН с первого числа любого месяца.

«Применение автоматизированной упрощённой системы налогообложения даёт ряд преимуществ», – уточнили эксперты УФНС. Так, перешедшим на АвтоУСН не нужно сдавать налоговую отчётность. Также сокращается документация в Социальный фонд России, не уплачиваются страховые взносы, так как пенсионное и социальное страхование финансируется из бюджета. Уплачиваться будут только взносы на травматизм – в будущем году они составят 2 750 рублей в год, а налог будет рассчитываться автоматически. Взаимодействие с налоговыми органами будет проходить удобнее: либо через личный кабинет, либо через банк.

Оплата налога ежемесячная. До первого числа каждого месяца ФНС сам рассчитывает сумму налога на основании данных о доходах и расходах, далее до седьмого числа налогоплательщик проверяет и корректирует данные. До 15-го числа ФНС должна через личный кабинет налогоплательщика сообщить о сумме налога, а он, в свою очередь, должен внести деньги на оплату не позднее 25-го числа.