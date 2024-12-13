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Экономика

Подержанные автомобили в России подорожали впервые за девять месяцев

Автомобили с пробегом впервые подорожали в России за девять месяцев этого года, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Фото: ПАИ

Так, средняя цена подержанного автомобиля составила 1,47 миллиона рублей в ноябре 2024 года, что на 1,4 % больше, чем в октябре нынешнего года. «Средняя цена машин с пробегом в России показала рост впервые за последние девять месяцев», – уточнили в «Автостате».

В феврале 2024 года этот показатель был на пике, достигнув отметки в 1,61 миллиона рублей, однако с марта по октябрь он постоянно снижался. Рост цен на б/у машины в ноябре эксперты связывают с ослаблением курса рубля, повышением утильсбора и инфляцией.

«Несмотря на ноябрьский рост, в годовом сравнении подержанные машины сейчас выглядят дешевле», – рассказали в агентстве. Так, сравнительно с последним месяцем осени 2023 года машины в ноябре этого года подешевели на 12 %, или на 200 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 января 2025 года тарифы на ввоз иномарок повысят на 20–38 %. Индексация затронет те автомобили, документы на которые будут происходить с 1 января будущего года. Исключением станут только те машины, чья стоимость превышает десять миллионов рублей.

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